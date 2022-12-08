Demirtaş'tan İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarına dair açıklama: Öfkeden yerimde duramıyorum

Hiranur Vakfı’nın kurucusunun 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile evlendirmesi hakkında açıklamada bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'Öfkeden yerimde duramıyorum' dedi.

Haber Merkezi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile evlendirilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada buluna Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz."

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