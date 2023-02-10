MHP'li vekilden Ciner Grubu'na: 'Kimin figüranısınız?'

MHP Kayseri Milletvekili ve Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yayın yapan Habertürk ve Show TV kanallarını hedef aldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özdemir, "Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in söz konusu paylaşımına İletişim Başkanlığı'nı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.

'Habis işlerinizi can mücadelemize bulaştırmayın'

Özdemir'in paylaşımları şöyle:

"Ciner grubu, Habertürk ve Show Tv üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek? Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.

Deprem öncesi 'karne hediyesi et alındı' yalanıyla rezilliğin daniskasını yapanlar, şimdi de benzer bir tutumla enkaz altındaki yaralılarımızın kurtarılması ile ilgili senaryo yazarak kirli bir oyun oynuyor. Yaptığınız artık yeter! Habis işlerinizi can mücadelemize bulaştırmayın.

Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir."