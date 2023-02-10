Canlı yayında elindeki kağıtları atıp isyan eden spiker Show TV'den istifa etti

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Show TV Ana Haber Spikeri Dilara Gönder’in canlı yayında gösterdiği tepki gündem olmuştu. Gönder bugün Ciner Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Gönder bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu.

Show TV Ana Haber Spikeri Dilara Gönder canlı yayın konuğu Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın bu depremlerin bir ders olması yönündeki sözleri üzerine “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyrun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler” diyerek tepki göstermiş, bu sırada elindeki kağıtları masaya fırlatmıştı.