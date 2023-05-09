MHP'li Kalaycı: 14 Mayıs'tan sonra herkes yaptığının hesabını verir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum'da yaşadığı taşlı saldırıya ilişkin konuştu, "14 Mayıs'tan sonra herkes yaptığının hesabını verir" dedi.

Selçuklu Seçmen İletişim Merkezinde düzenlediği toplantıda yaşanan olayları tasvip etmediklerini söyleyen Kalaycı, saldırıdan ise İmamoğlu’nu sorumlu tuttu.

"Aldığımız bilgi İmamoğlu'nun bazı dayatmaları" ifadesini kullanan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Maalesef o tahriklere kapılan insanlar var. Asla böyle bir olayı tasvip etmeyiz. Sükunet olsun, sağduyu olsun, sabredelim. Bize 'Bunlar nasıl böyle konuşuyorlar, niye susturmuyorsunuz?' diyenler de var. Biz 'Sabredin. Bunlar bilinçli yapılıyor' diyoruz. 14 Mayıs'tan sonra herkes yaptığının hesabını verir. Soğukkanlı olun. Huzurlu şekilde, demokratik olgunlukla bu seçimleri tamamlayalım. Olayları asla biz de tasvip etmiyoruz, doğru değil."

Kılıçdaroğlu'nun toplumdaki kutuplaştırmalar üzerinden yaptığı açıklamaları da hedef alan Kalaycı, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağduyunun hakim olması gerekir. Sabretmek gerekir. Çünkü provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun durup dururken 'Ben Aleviyim.' demesi, 'Kürtlere terörist diyorlar.' demesinin altında yatan nedir? Belli ki bir planın uygulamasını yapıyorlar. Bu anlamda hiçbir zaman vatandaş bazında da siyasi parti bazında da Kürtlere terörist diyen var mı? Bir cumhurbaşkanı adayı bunu söyleyebiliyor. Kürtler bu ülkenin onurlu vatandaşıdır. 85 milyon insanımızı özbeöz kardeş bilen bir partiyiz."