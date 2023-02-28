MHP'li isimler Beşiktaş'tan istifa edememiş: Aidat ödemeyenlerin üyeliği düşmüş

Beşiktaş - Antalyaspor maçında "hükümet istifa" sloganlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İsmail Özdemir ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan istifaların ardından Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ahmet Akpınar açıklama yaptı.

Akpınar, isim vermediği açıklamasında istifa edenler arasında yıllık üyelik aidatını yatırmayanların bulunduğunu, bu nedenle kongre üyeliklerinin daha önce düşmüş olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan istifaların da geçerli olmayacağını kaydeden Akpınar, "Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları, resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır" dedi.