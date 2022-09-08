MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçim tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
Normalde seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde düzenleneceğini söyleyen Büyükataman, "Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle 1 ay erkene çekilebilir" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MHP'li isimden seçim tarihi açıklaması: Bir ay erkene çekilebilir
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlere ilişkin 'Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle 1 ay erkene çekilebilir' dedi.
Haber Merkezi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçim tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
Normalde seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde düzenleneceğini söyleyen Büyükataman, "Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle 1 ay erkene çekilebilir" dedi.