MHP'li isimden Baki Ersoy'a destek: Sayın vekil doğruları söyledi

Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için MHP tarafından disipline sevk edilen Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un MHP'den istifasına MHP cephesinden destek açıklaması geldi. MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür, Ersoy'a sahip çıktı.
'Sayın vekil doğruları söyledi'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Faruk Kökcür, Baki Ersoy'un hayat pahalılığına ilişkin sözlerinin doğru olduğunu ifade etti. Her MHP'linin doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade ettiğini kaydeden Kökcür şu ifadelere yer verdi: