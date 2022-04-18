MHP'li isimden Baki Ersoy'a destek: Sayın vekil doğruları söyledi

Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için MHP tarafından disipline sevk edilen Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un MHP'den istifasına MHP cephesinden destek açıklaması geldi. MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür, Ersoy'a sahip çıktı.

'Sayın vekil doğruları söyledi'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Faruk Kökcür, Baki Ersoy'un hayat pahalılığına ilişkin sözlerinin doğru olduğunu ifade etti. Her MHP'linin doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade ettiğini kaydeden Kökcür şu ifadelere yer verdi:

*Kayseri’de yedi yıl öğretmenlik yaptım. Kayseri milletvekilimiz Mustafa Baki Ersoy hakkında bir cümle söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Sayın Vekil bir TV programında zamların vatandaşın belini büktüğünü söylemişti ve parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

*Sayın vekil ne desin her şey güllük gülistanlık, çarşıda fiyatlar çok ucuz, benzin iki kat artmadı, döviz iki kat olmadı, inşaat malzemeleri üç kat artmadı, pazarda meyve sebze iki kat artmadı, giyim üç kat artmadı, araba fiyatları iki kat olmadı, elektrik, doğalgaz, kömür çok artmadı, hastane ve ilaç fiyatları artmadı, insanların alım gücü çok iyi mi deseydi.

*Sayın vekil doğruları söyledi. Çünkü her MHP’li doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade eder. Evet devletimizi, ülkemizi, milletimizi çok severiz ama doğruya doğru yanlışa da yanlış deriz.

*İktidarda yanlış giden şeyleri düzeltmek durumundadır. Bugünde Sayın Vekil Milliyetçi Hareket Partimizden istifa etti. Üzüldüm partimiz çok değerli bir vekili kaybetti. Devletimiz için bedel ödemeye devam.