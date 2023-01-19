MHP'li ilçe başkanı istifa etti: 'Bizi eziyorlar'

Ordu’da MHP Kabataş İlçe Başkanı Tuncer Emilli, 2015 yılında başladığı görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Emilli, dikkat çekici ifadeler kullandı. Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar savunduğunu belirten Emilli istifa gerekçesinde, ittifak ortakları AKP'nin kendilerini "ezdiğini" belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "kendilerine hiç kimsenin sahip çıkmadığını" belirten Emilli açıklamasında, "Kraldan fazla kralcı olmaya gerek yok" dedi. "Gerekçem AK Parti tarafından Cumhur ittifakına itaat olmaması bizi ezmesi ve kimsenin sahip çıkmaması" diyen Emilli şunları kaydetti:

"Burada insanlar bize vebali hasta gibi baktılar ama biz yine ülkücülüğümüzden ve milliyetçi hareket partiliğimizden ödün vermedik. Partimiz yerlerde sürünmesin diye o çocuklarla birlikte bir parti teşkilatı oluşturduk ama gelinen nokta maalesef birileri çıkıyor; 'bize senin artık konuşma hakkın yok' diyor. Bu böyle olmamalıydı bir kalemde silindik. Ben bir şey kaybetmedim sizler çok şey kaybettiniz."