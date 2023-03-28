MHP'li il başkanından seçim hesaplamaları: 'Allah varken matematik olmaz'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turda kazanılacağını öne sürdü. Seçimlerde MHP’nin İzmir’den beş tane milletvekili çıkaracağını savunan Şahin, AKP ile ortak liste hakkında ise herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

'Atıp tutmayı sevmem, İzmir'den beş milletvekili çıkarırız'

Egedesonsöz’e konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Ben atıp tutmayı abartmayı sevmem. Hedeflerimiz var. Birinci bölgeden iki, İkinci bölgeden üç milletvekili çıkarırız diye düşünüyorum” dedi.

'Seçim matematik işi değil, Allah’ın işi'

Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda kazanma söylemleri hakkında konuşan Şahin, “Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var. Türk milletine Allah’ın dinine 600 yıl kılıçdarlık yapmış milletten söz ediyoruz. Ebabillerle filleri yenen ordulardan bahsediyoruz. Bu söylediğim dini bir şey değil. Bu söylediğim Amerika’nın, FETÖ’nün, hainlerin Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteğiyle Allah’ın izniyle olmamasından bahsetmiyorum” ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR'ı savundu

Şahin, Eski İçişleri Bakanı Saddettin Tantan’ın Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri hakkında ise HÜDAPAR’ı savundu. Şahin, “Eline silah alamamış HÜDA-PAR’a mı laf ediliyor?” diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Seçmen bize HÜDA-PAR’ı sormuyor. Asla sormuyor. Böyle bir soru ile karşılaşmadım” diye konuştu.