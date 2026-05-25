soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

MHP’li Feti Yıldız ‘mutlak butlan’ paylaşımını sildi: ‘Mümkün değildir’ demişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “mutlak butlan” kararı ile ilgili yaptığı paylaşımı kaldırdı. 

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.05.2026 , 18:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 , 19:03

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararıyla ilgili yaptığı paylaşımı sildi. 
 
Feti Yıldız paylaşımında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası mevcutken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nun uygulanamayacağını, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkililerinin sınırlı olduğunu belirtmişti.

Yıldız "2820 S.K.'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir" demişti.

 

Feti Yıldız'ın sildiği paylaşımı.
