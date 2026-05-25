MHP’li Feti Yıldız ‘mutlak butlan’ paylaşımını sildi: ‘Mümkün değildir’ demişti

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararıyla ilgili yaptığı paylaşımı sildi.



Feti Yıldız paylaşımında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası mevcutken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nun uygulanamayacağını, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkililerinin sınırlı olduğunu belirtmişti.

Yıldız "2820 S.K.'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir" demişti.