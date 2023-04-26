MHP'li Celal Adan: HÜDA PAR'la ne görüşürüz ne beraber oluruz

MHP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı.

Adan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebeplerin başında 15 Temmuz kalkışması vardır. O büyük kalkışmaya 'kontrollü darbe' diyenler var, değişik sulandıranlar var. Onu yapanları mağdur gösteren demokrasi anlayışını inşa etmeye çalıştılar. Buna müsaade etmek mümkün değildir.

15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu.

Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la müda parla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları"