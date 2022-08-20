MHP'li belediyenin 'çılgın' projesine bakanlıktan onay: 90 milyon lira harcanacak

MHP’li Kütahya Belediyesi’nin kentin ortasına inşa ettireceği "vazo kulenin" ihalesine kimse katılmadı. Proje için yeniden ihale düzenleneceği açıklanırken bir diğer çılgın proje olan Kanal Kütahya’ya da bakanlık onay verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, halk ekonomik krizin ve enflasyonun altında ezilirken MHP’li Kütahya Belediyesi, "çılgın projeler" için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye hem Kanal Kütahya hem de Vazo Kule projesini hayata geçirmekte ısrarcı.

Kütahya Belediyesi, kentin merkezindeki Çiniciler Çarşısı’nın yanındaki 13 bin 136 metrekarelik arazi üzerine vazo şeklinde bir kule inşa edeceğini ve kulede ticari amaçlı seyir terası yer alacağını, sosyal ve kültürel tesis olarak da kullanılacağını açıklamıştı.

Ayrıca kulede bir de dönen restoranın yer alacağı belirtilmişti. Önce bu projenin maliyetinin 45 milyon TL olduğu ve belediye bütçesinden karşılanacağı açıklandı. Ancak gelen tepkilerin ardından belediye kısmen geri adım attı. Projeyi belediye bütçesinden karşılamakta vazgeçti ve proje için 2 Ağustos tarihinde 30 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıktı.

Vazo kule ihalesine kimse katılmadı

İhalenin akıbetine ilişkin soruları yanıtlayan Kütahya Belediyesi yetkilileri ise ihaleye kimsenin katılmadığını açıkladı. Belediye yetkilileri, “İhaleye kimse girmediği için ihale sonuçlandırılamadı. Proje için tekrar ihaleye çıkılacak” diye bilgi verdi.

Belediyenin raporlarında milyonlarca liraya inşa edilecek Vazo Kule’nin yapım amacı ise şöyle açıklandı:

“Vazo Kule ile bir bütün halinde, diğer illerden Kütahya’ya gezmeye, alışveriş edilmesi için gelinmesine davetkâr olacaktır. Proje; Her yaştan şehir sakinlerinin özellikle gençlerin farklı nedenlerle orada olmayı arzu edecekleri bir merkez olarak yorumlanmalıdır.”

MHP’li Kütahya Belediyesi, 2020 ve 2021 yılında da kentin ortasına 70 metre yüksekliğinde inşa edileceği açıklanan Vazo Kule için daha inşaat başlamadan 620 bin 500 TL harcamıştı. Binlerce liralık harcama mimari projeler ile ihale dosyalarının hazırlanması için yapılmıştı.

Bakanlık onay verdi

Kütahya Belediyesi bir de denizi olmayan kente Kanal Kütahya adı altında bir çılgın proje yapmaya hazırlanıyor. Belediye, “çılgın projenin” tanıtım dosyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 17 Haziran tarihinde teslim etmiş. Bakanlık projeye ilişkin ise 17 Ağustos tarihinde “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini açıkladı. Kanal Kütahya projesi için de MHP’li belediye 90 milyon TL harcayacak.

Kanal Kütahya projesinin 115 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacağı, alana iki adet gondol gezi istasyonu, kafe, yönetim binası, kano bakım onarım binası da inşa edileceği belirtildi. Kanalın uzunluğunun 3,5 kilometre olacağı açıklandı. Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık ise daha önce Kanal Kütahya projesinde dair yaptığı açıklamada, il sınırları içinde doğan Porsuk Çayı'nın suyunu kullanmak için kanal projesini hayata geçireceklerini açıklamıştı. Işık, "Kanal Kütahya Projesi, 2004 yılından beri hayal ettiğimiz bir proje” de demişti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise BirGün’e yaptığı açıklamada MHP’li belediyenin çılgın projelerini eleştirerek şunları söyledi:

“Kütahya’nın önceliği işsizliktir. Ayrıca Kütahya bir emekli şehridir. Bu şehirde 130 bin emekli var ve işsizler için de iş imkanı yaratılmıyor. Belediye Başkanı 3 hastane projesi ile 15 bin kişiye istihdam vaad etmişti. ‘Kütahya cazibe merkezi olacak. İşsizliğe çözüm bulacağım’ demişti. Ancak Kütahya Belediyesi’nin bu tip ve hiçbir getirisi olmayan ucube projelerle vakit kaybetmesi, bu projelere para harcaması abesle iştigaldir.”