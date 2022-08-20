Bakanlıktan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu’nun talebinin ardından 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Bakanlığın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.