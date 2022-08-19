Erdoğan: Konut fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamle açıklayacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konut teslim töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük bir Kentsel Dönüşüm çalışması başlattık. Antalya'da yangın oldu, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda ne yaptınız? Yine biz yaptık, biz. İzmir depremini hatırlayın, ne yaptılar? Hiçbir şey. Oradaki deprem konutlarını ayağa kaldıran biz olduk. Belediye CHP'de diye biz bakıp seyredemezdik. Elleri kolları sıvadık, devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Bu işler lafla, yalanla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir, hepsini siler süpürür. Ne aldanan olacağız ne aldatan. İlkemiz bu. Elbette her konuda bu ilkeyi geçerli kılacağız.

Bay Kemal'in akşam söylediği başka, sabah söylediği başka. Geçmişte yaşadığımız acıların büyüğünü göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi ilan ettik. CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu?

Güngören, Tozkoparan gibi mahallelerde çalışmalarımız sürüyor. 4 katı geçmeyen yatay mimariye uygun bir kentsel dönüşüm yapıyoruz Esenler'de. Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira artışlarındaki dengesizliğin önüne geçecek yeni hamleyi paylaşacağız"

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