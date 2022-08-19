'Erdoğan uzun bir süreden sonra IMF'nin adını olumlu bir şekilde telaffuz etmiş'

Gazeteci Murat Yetkin "Erdoğan’ın gündemiyle halkın gündemi arasında makas açılıyor" başlıklı bugünkü yazısında "Türkiye’de yönetimin gündemiyle halkın gündemi arasındaki makas açılıyor. Bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna seferinden dönerken söylediklerinden çıkarmak zor değil" ifadesini kullandı.

Yazısının ilk bölümünde Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini ele alan Yetkin, Suriye ve Esad'la ilişkilere de değindi. Yetkinreport'ta yayınlanan yazının son bölümde ziyaret sonrası uçakta Erdoğan'ın gazetecilerle arasındaki sohbetten de bahseden Murat Yetkin şunları aktardı:

"Daha ilginci Erdoğan’ın uzun bir süreden sonra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) adını, hem de olumlu bir şekilde telaffuz etmesi. Bakın ne demiş:

'IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını ifade ediyor.'

Hayırlara vesile olsun. Yakında IMF ile -ama bu defa mutlaka 'yerli ve milli' ilan edilecek bir anlaşma zemini mi aranıyor acaba? Boşuna demiyoruz Ukrayna seferi dönüşü Erdoğan’ın gündemiyle halkın gündemi arasında makasın açıldığını gösterdi diye."