MHP'li belediyeden önceki MHP'li belediye başkanı hakkında haciz kararı

Aydın’ın MHP'li Karacasu Belediyesi, önceki MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal hakkında belediyeyi 41 bin 300 liralık kamu zararına uğrattığı iddiasıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı.

İnal'ın karara itiraz etmesi üzerine konu mahkemeye taşınırken, İnal kendisinden sonra göreve getirilen MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'e yönelik açıklamada bulundu. Karacasu Belediyesi ve Erikmen’in kendisine yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar yaptığını belirten İnal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Karacasulu hemşerilerimin ve kıymetli kamuoyunun dikkatine sunmak isterim ki görevi bıraktığım günden bu yana görevi devir alan partili arkadaşım tarafından siyasi bir mobbinge maruz kalıyorum. Bunu bir siyasi hırs ve intikam haline getiren, istifam sonrası belediye meclisinden görevi devir alan partilim olan arkadaş, Karacasu halkının halen şahsıma gösterdiği ilgi ve teveccühten rahatsız oluyor olmalı ki zulme varan iş ve işlemlere başvuruyor.

Karacasu Belediyesi ve Mevcut Başkanı görev yaptığım süreçle ilgili olarak kesinleşmemiş ve vadesi gelmemiş alacak iddiaları ile tüm mal varlığıma ihtiyati haciz uygulayarak şahsımı bezdirmeye çalışmaktadır.

Her belediye başkanı için zimmet raporları yazılır tutulur, yasalarla da bunun itiraz yolları ve usulleri bellidir. Ben göreve geldiğimde görevi devir aldığım arkadaş ve ekibi hakkında da 600 bin lira civarında gelen müfettiş kamu zararı çıkarmıştı. Ama ben; hukuktan bir an olsun ayrılmadan siyasi hırs ve intikam gütmeden prosedür ne ise onu işlettim.

Bugün ise üzülerek görmekteyim ki muhalefet olanların bana yapmadığını aynı davaya inanmış partilim olan arkadaşların sırf hırs ve intikam duygularına yenilerek hukuksuz ve ahlaki olmayan işlemlere başvurması haksız ihtiyati haciz kararı aldırması ve Anayasal haklarımı yok sayarak hukuku ve siyaseti baskı altına almak sureti ile saldırmalarını esefle ve şiddetle kınıyorum.”