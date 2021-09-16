MHP'li belediye 'Kürdistan amblemi basıyorlar' diyerek fabrika bastı, şapkaları ateşe verdi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Refik Kurukız ve belediye ekipleri şapka üretimi yapan Anadolu Şapkacılık fabrikasına "Kürdistan amblemi basıyorlar" diyerek baskın düzenledi, üretilen şapkaları ateşe verdi.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Irak’ta yapılacak seçim için gelen sipariş üzerine üretim yapılırken fabrikaya gelen Başkan Kurukız, üretimin "yasadışı" olduğu iddiasıyla zabıtalara şapkaları toplattırdı. Toplanan şapkalar yol ortasına atılarak yakıldı.

Fabrika sahibince yapılan açıklamada ise "siparişlerin Irak’ta önümüzdeki günlerde gerçekleşecek seçimler için hazırlandığı ve üretimin yasal koşulları için yapıldığı" belirtildi.

MHP'li belediye başkanı Refik Kurukız olayın ardından yaptığı açıklamada, “Burası Şalpazarı. Çepni Kültürümüzü, atalarımızın mirasını burada yaşatıyoruz. Burası öz be öz Türk Yurdudur. İlçemizde böyle bir hadisenin yaşanması tüm ilçe halkımız gibi beni de derinden üzmüştür. Belediyemiz olaya anında müdahale yaparak şapkaları imha etmiştir” dedi.

Haber 61'de yer alan habere göre Kurukız, "İlçemizde tekstil imalatı yapan firmanın bu amblem ve renkleri taşıyan üretim yapması üzerine biz de kayıtsız kalamadık. Biz Türk Milletiyiz. Ülkemizi bölmek isteyenlerin amblemleri Şalpazarı İlçesinde üretilemez. Türk Milliyetçisi olarak bunların burada üretilmesine burada müsaade edemeyiz. PKK örgütüne hizmet edecek olan amblemin burada üretilmesi bizi üzdü. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatan topraklarında hainlere hizmet edecek bir ürünü burada yaptırmayız. Son damla kanımıza kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Firma sahibi: Irak bölge yönetiminin seçimleri için üretiliyordu

Konuyla ilgili daha sonra firma yetkilisi Ömer Özdemir de bir açıklama yayınladı. Günebakış gazetesinde yer alan açıklamaya göre Özdemir olayı şöyle anlattı:

“Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde kurulu olan Anadolu Şapkacılık üretim tesislerimizde bugün yaşanan üzücü olay ile ilgili yaşananları şu şekilde özetlemek istiyorum.

Ben Ömer Özdemir, bu firmanın sahibiyim. Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir.

Bu siparişler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık. Bu üretim hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır. Şalpazarı Belediye Başkanımız bugün yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere bu şapkaların yasalara aykırı mı sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır.

Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı vicdanları yaralayacak ve izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır.

Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik. Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız.

Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız. Bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı Belediye Başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir. Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın biran önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim."