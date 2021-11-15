MHP'li belediye bu aileye çalışmış

MHP’li Adana Feke Belediyesi’nin aynı partili meclis üyesi Ahmet Akpınar, “meclis üyelerinin belediyelerden ihale alamayacak yasaklı kişiler arasında olmasına” karşın dört yıl boyunca görev yaptığı belediyeden ihale aldı.

Tek başına girdiği sekiz farklı ihaleyle belediyeye yaklaşık 2.2 milyon liralık akaryakıt satan Akpınar, 2019’da son imzaladığı sözleşme feshedilince kardeşini devreye soktu. Belediyenin son iki akaryakıt ihalesini de yöneticiliğini Akpınar’ın kardeşinin yaptığı şirket aldı. 2014’ten bu yana belediyenin “tek akaryakıt tedarikçisi” olan Akpınar ailesinin 10 ayrı ihaleden elde ettiği toplam gelir yaklaşık 5.5 milyon liraya ulaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kamu İhale Kurumu’nun Elektronik Kamu Alımları Platfomu’ndaki ihale sonuç bilgilerine göre, Akpınar’a ait şirket, 2014’ten 2018’e dek arasında tek başına girdiği sekiz farklı akaryakıt alım ihalesini kazandı. Bu süreçte Akpınar, meclis üyesi olduğu belediyeye 2 milyon 154 bin liralık akaryakıt satışı yaptı. Akpınar’ın Mart 2019’da girdiği 1 milyon 151 bin lira bedelli akaryakıt alım ihalesi için de belediye ile sözleşme imzaladı. Ancak yapılan itiraz sonucu sözleşme Aralık 2019’da “meclis üyelerinin belediyeden ihale almalarının yasalara aykırı olduğu” gerekçesiyle feshedildi.

Bu gelişmenin ardından Feke Belediyesi, 2020 ve 2021’de iki akaryakıt alım ihalesi daha gerçekleştirdi. Bu ihalelere tek teklif, Akpınar’ın kardeşi Osman Akpınar’a ait Cudeoğlu Petrol isimli şirketten geldi. Şirket, iki ayrı ihalede Feke Belediyesi ile toplam 3 milyon 353 bin 250 TL’lik sözleşme imzaladı. Meclis üyesi Akpınar’ın “2014-2018 yılları arasında aldığı ihalelerde de belediyeye akaryakıt satışını Cudeoğlu Petrol’e ait istasyondan yaptığı, şikâyet nedeniyle kendisinin ihalelerden men edilmesi üzerine aynı süreci kâğıt üzerinde kardeşinin sahibi olduğu şirket üzerinden sürdürdüğü” iddia edildi. Akpınar, kendisi ve kardeşine ait şirket üzerinden 2014’ten bu yana meclis üyesi olduğu Feke Belediyesi’ne yaklaşık 5.5 milyon liralık akaryakıt satışı yaptı.