MHP’li belediye başkanına 2 yıl 6 ay hapis cezası

Burdur'da MHP'li Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı

Fatih Öztürk, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolmuş, 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler Köyü'ndeki ormanda çürümüş cesedi bulunmuştu. Öztürk'ün cesedinin bulunmasının ardından Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mayıs ayında görülen davada; hâlâ belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a "kasten öldürme" suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.