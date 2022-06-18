MHP'li başkanın çocuk istismarı okul müdürünün şikayetiyle ortaya çıkmış

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, olay MHP'ye yakın gençlerin gittiği müstakil bir yerde yaşandı. Buraya cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki erkek çocuk da gidiyordu. Cihan Kayaalp'in makam odası da olan bu yerde, Kayaalp 16 yaşındaki lise öğrencisine 4 aydır cinsel istismarda bulunuyordu. Çocuk bu durumu ailesine ve okuduğu okulun müdürüne söyledi.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun okuduğu okulun müdürü, bu olayı dinledikten sonra hemen adli makamlarla paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis Cihan Kayaalp'i gözaltına aldı. Emniyet ve Savcılık ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Cihan Kayaalp tutuklanarak cezaevine gönderildi.