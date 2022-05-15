MHP’li Alanya Belediyesi'nde grev hazırlığı

MHP’li Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapılan belediye meclis toplantısında, belediye işçilerine yüzde 22 oranında zam teklif etti. TÜİK verilerine göre yüzde 69.97 olarak açıklanan enflasyona karşın, belediye işçilerine verilen düşük zam tepki topladı.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Antalya bölgesindeki diğer işçilerin enflasyon oranında zam aldığını öne sürdü. Zavlak, “Antalya’nın en büyük ikinci bütçesine sahip Alanya Belediyesi bünyesinde görev yapan işçilere enflasyonun yarısından az zam yapmış olması kabul edilemez. Belediye, hizmetlerinde köprü olan emekçilerin hakkını vermeli. Hakları verilmezse, arkadaşlarımız grev yapacak. Belediyenin bu tutumu çalışanları greve sürüklüyor” dedi.

Meclis’te Zavlak’a yanıt veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Belediye olarak İller Bankası’ndan bütçemizin sadece yüzde 27’sini alıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 79’unu alıyor. Bütçemizin elverdiği ölçüde çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız, bu konuda da gerekeni yapıyoruz” diye konuştu.