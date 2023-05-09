MHP'li Adan: HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan, "Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre; Adan, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İSTESOB) ziyaret etti. Burada konuşan Adan, “Mesela kullandıkları ifadelerde, diyorlar ki, 'Türkiye kutuplaştı'. Diktatörün olduğu ülkede kutuplaşma olur mu? Tek görüş olur. İkincisi bir siyasi partinin genel başkanı, 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat' diyor. Kalabalığa, 'Sandığa gidin, sandıkta cezalandırın' diyor. İstibdattın olduğu yerde demokrasi olur mu?" dedi.

Celal Adan “Terör örgütünün başı olan PKK ile HDP'yi kuran Öcalan'ın bırakın üç dört vilayette heykelini, 'Biz 81 vilayette heykelini dikeceğiz' diyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda bu kadar devlete ve milletin birliğine karşı bir hareketin yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz. Bunu genel başkanımız açıkladı. Niye açıkladı? Gerekçe bu" dedi.