MHP'den Selvi'ye 'bakanlık' yanıtı: HDP ayrıntısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşesinde gündeme getirdiği “MHP’ye bakanlık” konusunda ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP üzerinden kamuoyunun “meşgul” edilmesini "yanlış ve gereksiz" olarak nitelendiren Yalçın, “MHP’ye bakanlık” tartışmasının, “HDP’ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten başka hiçbir fayda getirmeyeceğini" öne sürdü.

Yalçın şunları kaydetti:

"MHP’nin kabinede yer alacağına dair aylardan, hatta yıllardan beri farklı kıvamlarda ısıtılarak medya gündemine ve siyaset kulislerine taşınan bayat iddialar; son olarak A. Selvi tarafından Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yeni bir veçhe verilerek kamuoyuna yansıtılmıştır. Söz konusu iddianın yeni versiyonu -eğer bir dilek ve temenni değilse- onu ortaya atanın gazetecinin, siyaset dünyasında olup bitenlerin perde arkasına vâkıf ve hâkim görünme gayretkeşliğinden öteye geçmeyecektir.

Ayrıca MHP üzerinden kamuoyunun malayani ile meşgul edilmesi yanlış ve gereksizdir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi angajmanlar, ortaklık ve birliktelikler konusundaki titizliği ve ilkeli duruşu kamuoyunun malumudur. Bunun yanında Ak Parti ile millî irade çerçevesinde kurulan Cumhur İttifakı beraberliği; koalisyon değil, bugüne ve geleceğe dönük fevkalade kuvvetli bir siyasi mutabakattır.

MHP’nin; verdiği destek kaşlığında iktidar partisince kurulan kabinelerde yer alma arzusu ve çabası olmadığı, öteden beri partimizin yetkili ağızlarınca defalarca efkârıumumiyeye açıklanmıştır. Cumhur İttifakı bağlamında hükümetin siyasi program ve kararlarının desteklenmesi ile hükümette yer alma isteği ayrı şeylerdir. Hele de Cumhur İttifakı bünyesindeki temas ve görüşmelerden parti yararına bir pazarlık ve çıkar edinme niyeti okumak, siyasi müneccimliktir.

MHP’ye dair asılsız bakanlık iddiaları meseleye meşruiyet kazandırmakla kalmayacak, bu husustaki faydasız tartışmalardan zillet ittifakı nemalanacaktır. HDP’ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten başka hiçbir fayda getirmeyecek bu teşebbüs, kamuoyunun dikkatini zillet ittifakının gizli ve kirli pazarlıklarından uzaklaştırmaya yarayacaktır. Bu arada temelsiz iddialar ve yalanlarla gündem oluşturma veya gündemi saptırma çabası, müddeinin inandırıcılığını ve itibarını zedeleyecektir."