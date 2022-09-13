Selvi: Bahçeli isterse Erdoğan bundan kaçınmaz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'nin seçimlerden sonra bakanlık isteyeceği yönündeki kulis haberlerine değindiği yazısında "Aklına gelen siyasi senaryo yazıyor. Yok efendim MHP, seçimlerden sonra bakanlık isteyecekmiş. Sanki şimdiye kadar MHP bakanlık istemiş de verilmemiş gibi. Artık canına tak etmiş, seçimlerden sonra bakanlık isteyecekmiş" diye yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgini bölümü şöyle:

"2023 seçimlerinden sonra MHP bakanlık talep edecek deniliyor ya, şimdi size bir kabine kulisi aktarmak istiyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi ilan etmeden önce Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan’ın o görüşmede MHP’ye bakanlık teklif ettiği söylenmişti. Ancak Bahçeli’nin koalisyon görüntüsü vermemek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi partisinden oluşturacağı bakanlar kurulu ile çalışması için MHP’den bakanlık verilmesine gerek duymadığı söylenmişti. Hatta Erdoğan’ın kabine listesi açıklanmadan önce de yeniden temas kurdurup Bahçeli’nin kararında bir değişiklik olup olmadığını ölçmeye çalıştığı ifade edilmişti. Ancak Bahçeli’nin duruşunu koruduğu için kabineye MHP’li bakan alma düşüncesinden vazgeçtiği konuşulmuştu.

...Erdoğan’ın her defasında MHP’li bakanların kabine olmasını istediği, Bahçeli’nin ise prensipleri gereği buna gerek duymadığı söylendi.

Bahçeli, kabinede MHP’li bakanın yer almasını isterse Erdoğan bundan kaçınmaz. Ama Bahçeli’nin talep edeceğini zannetmiyorum. Bunu bir ittifak içi mücadele gibi sunmanın anlamı yok."