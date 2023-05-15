MHP'den 'ikinci tur' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında, "Seçimlerin galibi, bizzat Türk milletidir.14 Mayıs akşamında tecelli eden, millet iradesidir. Böylece millî iradenin önünde hiçbir beşerî gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi için 'İkinci tur' vurgusu yapan Yalçın, "14 Mayıs Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs oylaması, Türk siyasî tarihine yön veren kader dönemeçleri arasında yerini alacaktır. Bundan sonra da Cumhur İttifakı kervanı emin adımlarla yolunda ilerleyecektir.Cumhur İttifakı bağımsızlık, refah ve istikrarın güvencesi; MHP de toplumsal barış, kardeşlik ve huzurun emniyet supabı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Gerek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve gerekse Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Sandıkta tezahür eden millet temayülünün; bütün toplum kesimleriyle bütün siyasi parti ve kurumlar tarafından saygıyla karşılanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.