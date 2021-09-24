MHP'den ihraç edilen Atila Kaya: Ülkücüleri siyasal islamcıların ellerine teslim ettiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler; partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır" diyerek aralarında Atila Kaya'nın da bulunduğu 7 kişinin partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

Kaya, ihraç kararının ardından parti yönetimini hedef alan bir açıklama yaptı.

"Erdoğan’ın ülkücülerin bulunduğu çizgiye geldiğini savunanlar var; neymiş o çizgi? Millî davanın Doğu Türkistan yerine Kudüs olması mı?" diyen Kaya, "Ülkücünün görevi; birilerinin koltuğunun değil, milletin hak ve özgürlüklerinin bekçiliğini yapmaktır. Ülkücülerin kaderi siyasi islamcıların ellerine teslim edilemez!" ifadesini kullandı.

Kaya, Türkeş'e atıf yaparak MHP yönetimine "döneklik" imasında bulunurken, "9 Işık'la aydınlanamayanların bir ampülün ışığından aydınlık ummaları ne hazin" dedi.

Kaya, "MHP'yi AKP'ye muhtaç hale getirenler de bu desteğin bedelini ülkücülüğe en uzak ve kırıcı şekilde ödeyenler de beni ihraç edenlerdir" ifadesini kullandı.