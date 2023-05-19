MHP'den HÜDA PAR yorumu: 'Listeden aday oldular, geçti gitti'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HÜDA PAR ile ilgili "Artık devletle, cumhuriyetle barışık beyanlarını gördük" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Yıldız, MHP'nin aldığı oy oranına ilişkin "Araştırma şirketlerinin MHP'ye ideolojik yaklaşımı var. Bazıları düşmanlık yapıyor, bazıları menfaat karşılığı aşağıda gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Siz kimden oy aldınız?" şeklindeki soruya Yıldız, "Beş milyona yakın yeni seçmen var. Şunu unutuyor millet: İlk defa oy kullananların yüzde 35'i ülkücü" yanıtını verdi.

Sinan Oğan yorumu

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oy ile ilgili de yorumda bulunan Yıldız, "Muharrem İnce çekilmeseydi aynı oyu alacak mıydı? Bu yüzde 5, Zafer Partisi'nin oyu değil" dedi.

Yıldız, "Tepki oyları, milliyetçi oylar, Suriyeli karşıtlığından, İnce'nin çekilmesinden dolayı verilen oylar. Homojen bir yapı yok" diye konuştu.

"Oğan kitlesini yönlendirebilir mi?" şeklindeki soruya Yıldız, "Hangi çağda yaşıyoruz? Yıllarca aynı partiye oy vermiş olsalar diyebilirim ama bir kere oy vermiş insanları maraba gibi görmek kötü bir şey" cevabını verdi.

HÜDA PAR savunması

"HÜDAPAR sizi zorladı mı?" sorusuna ise Yıldız, "Yo, HÜDAPAR ittifak protokolümüzde adı geçen parti değil ki. Sadece “AK Parti'yi destekliyoruz” dediler, listeden aday oldular, geçti gitti. Sonraki beyanlarına baktık. Artık devletle, cumhuriyetle barışık beyanlarını gördük" ifadelerini kullandı.