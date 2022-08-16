MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt

Gazeteci Barış Yarkadaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabileceğini söylemişti. Söz konusu iddiayı dillendiren Yarkadaş'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

''CHP’de vekil iken yalan ve iftira müstahsili, gazetecilik ederken de asparagas haber tüketicisi olan Barış Yarkadaş, katıldığı bir TV programında yine mesleki ihtisasını konuşturmuş.

Yarkadaş, Sayın Genel Başkanımızın 4 Eylül’de Sivas’tan erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürmüş. Yalanı avuç avuç içen, gerçeğin bir damlasını bile yutamaz. Sonunda, kendisi de ona inananlar da yalanda boğulur.

Bize medya çevrelerinden ulaşan son bilgilere göre, TV kanalları çalışanlarını boğulma tehlikesinden koruma kararı almış. Martavalcı Yarkadaş’a 4 Eylül’den itibaren ekran yasağı uygulanacakmış!''