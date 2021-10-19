MHP'den bedelli askerlik önerisi: 'Gençlerin en önemli talebi'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te yaptığı açıklamada bedelli askerlik talebini dile getirdi.

"Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir" diyen Kılavuz, tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini söyledi.

"Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor" diyerek sözlerine devam eden Kılavuz, "Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında" ifadesini kullandı.