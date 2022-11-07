MHP’den ayrıldıktan sonra saldırıya uğrayan Kılınç, belediye meclis üyeliğinden istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, belediye meclis üyeliğinden de istifa etti. MHP’den istifasının ardından katıldığı bir televizyon programında 50 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Kılınç’ın, İYİP'e katılmasının beklendiği aktarıldı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Sedat Kılınç, Kocasinan Belediyesi'nin bugün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde başka bir partiye katılacağını söyleyen Kılınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kürsüye çıkma sebebim bir veda aslında. 3,5 yıldır Kocasinan Belediyesi'nde beraber görev yaptık. Nisan ayında partimden istifa etmiştim. Fikir ayrılıkları oluştu ve bundan sonra partimden istifa etmiştim.

Bugün itibarıyla da meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bundan sonraki süreçte de bir siyasi partiyle düşüncelerim uyuştuğu için farklı bir partiye katılabilirim. Bundan dolayı da etik olan, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla burada meclis üyesi oldum.

Bağımsız Belediye Meclis Üyeliği sürecimde biteceği için bundan sonraki süreçte de meclis üyeliğinden istifayı da kendimce doğru buldum."

Kılınç, kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Millet İttifakı meclis üyelerinin olduğu kısma oturdu. Hem MHP hem de meclis üyeliğinden istifa eden Kılınç'ın, İYİP'e katılmasının beklendiği aktarıldı.