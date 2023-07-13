MHP'den anket şirketleri için ceza öngören kanun teklifi

14 Mayıs seçimleri öncesinde anket şirketlerine karşı suçlayıcı ifadeler kullanan, bazı anket şirketi sahiplerini tehdit ettikleri kamuoyu gündemine de yansıyan MHP yönetimi, konuyla ilgili kanun teklifi hazırladı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanması Hakkında Kanun Teklifi’nde anket şirketlerini hedef aldı.

Kamuoyu araştırmaları için mesleki standart gerekliliğinden söz edilen teklifte, şöyle denildi:

“Anketlerin yapılmasında uyulacak esaslar ayrıntılı şekilde belirlenmeli, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yapılmasında katılımcılara karşı genel esaslar, çocuk, genç ve savunmasız birey konumundaki katılımcılara ilişkin yükümlülükler, kişisel veri toplarken ve işlerken uyulması gereken ölçütler, katılımcıdan doğrudan kişisel veri alınırken uyulacak şartlar açıkça belirtilmelidir.”

5 yıla kadar hapis cezası

16 maddeden oluşan ve hapis cezası öngören teklifte şu maddeler yer aldı:

- Araştırmacı, diğer araştırmacıları meslek etiği ve mesleki ilkeler dışında eleştiri ve değerlendirmeye konu etmez.

- Araştırmacı, kendi ya da kuruluşunun etkinlik, yetenek ve deneyimlerine ilişkin yalan ya da yanıltıcı beyanda bulunmaz.

- Araştırmacı, genel kabul görmüş adil rekabet ilkelerine uygun davranır.

- Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, yönetmelikle belirlenir.

- Bu Kanunla belirlenen koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.