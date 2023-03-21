MHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları tamamlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP milletvekilliği aday adaylık başvurularının tamamlandığını açıkladı.

Yıldız, başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısının 1890 kişi olduğunu belirtti.

Yıldız tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın 116'ncı maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı'nca yenilenen ve 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirecek olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisine milletvekilliği aday adaylık başvuruları 14 Mart tarihinde başlatılmış ve 21 Mart saat 17.00 itibari ile sona ermiştir.

Başvuru sırasında milletvekili aday adaylarından istenen ve teslim edilen belgeler, Hukuk ve Seçim İşlerinde oluşturulan hukukçular heyeti tarafından incelenmeye başlanmıştır. Bu ana kadar yapılan incelemelerde aday adaylığı kabul edilmeyen başvuru sahiplerine evrakları iade edilmiştir. İstenilen belgelerde herhangi bir eksiği bulunmayan ve başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısı bin 890 kişidir."