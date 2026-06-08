MHP'de kriz devam ediyor, teşkilatların feshi sürüyor: Tasfiye edilen 15. teşkilat Konya oldu

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MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası kamuoyuna yansıyan iç çatışma devam ediyor.

6 Nisan'dan bu yana teşkilatlarını bir bir fesheden MHP, şimdi de Konya teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa teşkilatlarına Konya'nın da eklenmesiyle birlikte MHP'nin yaklaşık iki ay içinde feshettiği teşkilat sayısı 15'e ulaştı.

Semih Yalçın duyurdu

Fesih kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını belirtti.

Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, parti içindeki krizi gün yüzüne çıkarmış, ardından tasfiye hamleleri peş peşe gelmişti. Bahçeli her ne kadar Yönter’in akademik çalışmaları nedeniyle istifa ettiğini açıklasa da gerçekler ve yaşananlar tam aksini gösteriyor.

Parti içinde ajan bulunduğunu söyledikten kısa süre sonra istifa eden Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Yönter, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında isminin sızıntılarla anılmasından Yıldız'ı sorumlu tutmuş ve Bahçeli ile görüşmesinin engellenmesini Yıldız'ın etkisine bağlamıştı.

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu. Yönter, tasfiyelerin ardından “Allah bes baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” mesajlarını paylaşmıştı. Yönter daha sonra sosyal medya hesabını da kapatmıştı.

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