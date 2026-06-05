MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarını fesheden MHP'nin Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları da feshedildi. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu.