MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Şanlıurfa il ve 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'daki İl Teşkilatı'nın ve Şanlıurfa'daki 13 ilçe teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu'nun atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."

Toplam 14 il teşkilatı feshedildi

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta il teşkilatları da feshedilmişti.

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