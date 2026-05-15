MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
Yayın Tarihi: 15.05.2026 , 20:14
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Isparta İl 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Isparta İl Teşkilatı'nın ve Isparta'daki 13 ilçe teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Gülay'ın atandığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:
“Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır.”
