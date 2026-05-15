MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatlarını fesheden MHP'nin Isparta il ve ilçe teşkilatları da feshedildi. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 13 il teşkilatı feshedilmiş oldu.