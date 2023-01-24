MHP Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciyi hedef aldı: 'Ajan provokatör'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarına konuşurken eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu "Hadi işine bak" diyerek hedef almıştı.

Bahçeli'nin cevabının ardından korumalar ve MHP'li vekiller Yazıcıoğlu ve gazetecileri iterek Bahçeli'nin yanından uzaklaştırdı.

'Yaptığı gazetecilik değil'

Tepki çeken görüntüler üzerine MHP'den bir açıklama geldi. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu için "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler kullanıldı.

Özdemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte 'ajan provokatör' edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanısıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki 'sürekli' görevi, asıl niyetini açık etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka birşey yapmamıştır."