Sinan Ateş sorusunu nedeniyle müdahaleye maruz kalan gazeteciden ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş sorusu soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP'li vekiller tarafından itilmişti. Bahçeli de Yazıcıoğlu'na "Sen işine bak, hadi, hadi" demişti.

Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusunu yöneltmesinin ardından müdahale edilen Yıldız Yazıcıoğlu yaşadıklarını KRT'de anlattı. 25 yıldan fazladır gazetecilik yaptığını ve parlamento muhabiri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Olayın bana karşı yapılan fiziki şiddet girişimi kısmı karşılık bulmadı. Sorudan duyulan bir rahatsızlık olduğu görülüyor. Benim için üzücü olan nokta itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması. Polis ya da koruma değil" dedi.

Yazıcıoğlu, "Gazeteciliğin temel görevi soru sormaktır. Birkaç haftadır konu gündemde olmasına rağmen soru alınmayacağı söylenmişti. Bir gazeteci olarak bir siyasi parti liderinin açıklamasına ilişkin tutumum olmaz" diye konuştu.