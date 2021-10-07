MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’dan HDP’lilere: Yavşaklar

Daha önce referanduma ilişkin ‘gerekirse elimize silah alırız’ diyen MHP Milletvekili ve Eski Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, Meclis Genel Kurulu’nda HDP’li milletvekillerine ‘‘yavşak’’ demesi üzerine TBMM Genel Kurulunda tartışma çıktı.
Meclis Genel Kurulu’nda AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci konuşmalarının ardından HDP’li milletvekilleri konuşmalara tepki gösterdi.
Genel kurul tutanaklarına, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un “yavşak” diye bağırdığı sözler kaydedildi.
Gerilim karşılıklı sözlerle devam ederken MHP ve HDP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.