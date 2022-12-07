MHP İstanbul İl Başkanı istifa etti: 'Milletvekili adayı olacak' iddiası

2018 yılından bu yana MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, görevinden istifa etti.

Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre, istifa nedeni merak konusu olurken, MHP kulislerinde dolaşan iddialara göre Gür’ün siyasi kariyerinde yeni bir atılım yapacağı söyleniyor. Gür’ün 2023 seçimlerinde yine MHP’den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.