'Hakkari MHP İl Başkanı çarşı ortasında bir kişiyi silahla vurdu' iddiası

Hakkari MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in şehir merkezinde bir kişiyi silahla vurduğu iddia edildi. Olayın ardından kentte karışıklık olduğu ve esnafın kepenk kapattığı öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Takva, olayın sonra MHP İl Başkanı'nın hem akrabası hem yakın koruması "Ben vurdum" diyerek teslim olduğunu aktardı.

Takva, sosyal medya hesabından, "Hakkari MHP İl Başkanının çarşı ortasında bir kişiyi silahla vurdu iddiası sonrası kent merkezi karıştı ve esnaf kepenk kapattı. Olaydan sonra MHP İl Başkanının hem akrabası hem yakın koruması ‘ben vurdum’ diyerek teslim oldu. Soruşturma sürüyor" paylaşımında bulundu.