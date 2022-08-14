MHP ile ilgili yeni ‘af yasası hazırlığı’ iddiası

MHP’nin cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek Meclis’e sunduğu “şartlı ceza indirimi” teklifinin AKP'nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçerken yeni bir af beklentisi iddiası gündeme geldi.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre; buna gerekçe olarak yine 'cezaevlerindeki yoğunluk' gösterilirken arka planda işleyen seçim sürecine de dikkat çekiliyor. AKP'nin kritik bir seçime giderken çok sayıda kişinin istediği bu talebe yanıt vermesi gerektiğini dile getirenler var.

Yeni yasama dönemine hazırlık

Seçimlerin yapılacağı 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de böyle bir dönüm noktasında dünyanın birçok ülkesinde yapıldığı gibi "simgesel adımlar atılabileceğini" savunarak af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor.

Bu beklentiler doğrultusunda kulislerde MHP’nin 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in 6. Yasama Yılı’nda cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.