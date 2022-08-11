MHP Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı: 'AYM yasa yapılan mahkeme değildir'

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen "İlan kesme cezası basın özgürlüğü ihlalidir" kararını hedef alarak, söz konusu kararın "dayanaksız" olduğunu iddia etti.

Yıldız'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"AYM kararında BİK’e (Basın İlan Kurumu) verilen yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye gittiği saptamasının hiçbir dayanağı yoktur.

Gazeteler kağıt stok defteri baskı defteri bayi ve iade defteri abone defteri tutmak zorundadır. Elektronik ortamda kadro bildirimi işe giriş çıkış, vergi ve sigorta tahakkuklarına ait bilgileri kuruma ve valiliklere ulaştırmak zorundadır.

BİK'in sahip olduğu yetkiler kanunla belirlenmiştir. Gazete ve gazetecilik haksız kazanç edinmenin aracı değildir. Seçim ve sair işler bahanesiyle tehdit unsuru olarak asla kullanılamaz. AYM, kürsüden yasa yapılan mahkeme değildir."