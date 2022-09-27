MHP ilçe başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hançer'i yaralayan şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. (İHA)