Son anket: Millet İttifakı farkı açıyor, MHP dibi gördü!

Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler öncesi çalışmaları sürerken ORC Araştırma’nın son anketine göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki makasın açıldığı görüldü.

ORC Araştırma, 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltilen ankette, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 44.2 olarak kaydedildi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,6’da kaldı. "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.

MHP yüzde 6'da kaldı

Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 24,8 oldu. İYİP oylarını yüzde 19,4'e yükseltirken MHP'nin oy oranı yüzde 6'da kaldı. Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü.

En önemli sorun ekonomi

"Türkiye’nin en önemli sorunları nelerdir?" sorusunun da yöneltildiği ankette, Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 48,3 ile ekonomi olurken, ekonomiyi "işsizlik" ve "sığınmacılar" takip etti.