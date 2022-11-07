MHP ilçe başkan yardımcısı, ağabeyi tarafından öldürüldü

Ağabeyi Harun Karagöz tarafından silahla vurulan MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde 54 yaşındaki ağabeyi Harun Karagöz ile karşılaşan 48 yaşındaki Lokman Karagöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Harun Karagöz, silahıyla Lokman Karagöz'e ateş açtı.

Lokman Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Lokman Karagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Harun Karagöz'ü yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.