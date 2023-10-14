MHP il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu

Antalya'da başının arkasında darbe izi olduğu belirlenen MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan, ölü bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde meydana geldi. Kapıyı açık görmesi üzerine eve giren apartman sakini, Yusuf Çırpan'ın hareket yattığını görünce ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Çırpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İşlemlerinin ardından Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.