MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir "posterini" hediye etti. Söz konusu poster, Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler'in bir fotoğrafının montajlanmış hali olması dikkat çekti.

Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.

Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.

Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu farkedilirken, fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler'e ait olması ise dikkat çekti.