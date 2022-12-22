Hitler Rusya'da darbe planlamış: Belgeler erişime açıldı

Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi (SVR) Adolf Hitler’in iktidara geldiği 1933 yılında Sovyetler Birliği’nde düzenlemeyi planladığı darbeyle ilgili istihbarat belgelerinin araştırmacılara açıldığını duyurdu.

Belgelerde ortaya konan plana göre darbenin başarılı olması durumunda Volga kıyısında yaşayan tüm Alman kökenli Sovyet yurttaşları Belarus’a taşınacak, Belarus başta Rusya’daki yeni rejimi tanısa da zamanla Almanya topraklarına dahil edilerek sanayileşmesi sağlanacaktı.

Darbe planına ilişkin belgeler Sovyet istihbarat ve güvenlik teşkilatı ÇEKA’nın dış istihbarat servisinin 20 Aralık 1920’deki kuruluşunun 102. yılı onuruna yayınlandı. İlgili belgelere “Boris Yeltsin Başkanlık Kütüphanesi” internet sitesinden erişim sağlanabiliyor.

Darbe planını ortaya koyan 19 Eylül 1933 tarihli bir belgenin çevirisi şöyle:

"Rusya’da darbe tasarısına dair şu bilgiler verildi:

Hitler’in planına göre tüm Volga Almanları Belarus’a taşınacaklar. Belarus’un bir Alman sömürgesine dönüştürülmesine dair şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla şunlar düşünülüyor: Belarus başta Rusya’daki yeni rejim hükumetine tabi olsa da Almanya tarafından tamamen sanayileştirilecek, Almanya ile ortak gümrük anlaşması imzalayacak ..., bu oluşum tıpkı Danzig gibi bir devletin tüm haklarından yararlanabilecek. Kademeli olarak Almanya ile Anschluss (ilhak) öngörülüyor."