Rusya istihbaratı gizli belgeleri yayınladı: ABD'nin Nazilere mali yardımları ortaya çıktı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Nazi Almanyası'na yaptığı mali destekleri ortaya koyan gizli belgeleri yayımladı.

Rus Izvestia kanalının paylaştığı belgelere göre, ABD tarafından Nazilere İkinci Dünya Savaşı öncesi milyarlarca dolar gönderildi.

Belgelere göre, ABD yönetimi, söz konusu mali desteğin ortaya çıkmasından endişelenirken, Nazilere verilen büyük miktardaki borçlara dair belgeler gizlenmeye çalışıldı.

Belgelerde, dönemin ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in, İngiltere ile Almanya arasında ticari anlaşma yapılması için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda dönemin Dış Ticaret Bakanı Robert Hudson'ın Almanya Dış Ticaret Bakanı Wolhat'la görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

SVR'nin yayınladığı belgelerde, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in ayrıca Sovyetler Birliği'nde darbe planladığı belirtildi. SVR'nin gizle belgelerine göre, Hitler, Belarus'a Volga bölgesinde yaşayan Almanları getirip bölgeyi Alman kolonisi yapmayı da planlıyordu.